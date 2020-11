L'apertura del Corriere dello Sport sulla Nazionale con la Polonia: "L'Italia che resiste"

vedi letture

"L'Italia che resiste". E' questo il titolo d'apertura scelto dal Corriere dello Sport per quanto riguarda il calcio. La Nazionale stasera andrà in campo a Reggio Emilia contro la Polonia senza Ciro Immobile e soprattutto senza Roberto Mancini, entrambi positivi al coronavirus. In campo - come si legge - ci saranno i superstiti del Covid.

Intervista a Mancini. In taglio basso sul Corriere dello Sport in prima pagina troviamo un'intervista a Gianluca Mancini, difensore e leader della Roma: "Puntiamo in alto, siamo la Roma", è il titolo. Il centrale prosegue parlando del calcio ai tempi del coronavirus: "Il virus e gli infortuni condizioneranno la corsa ma fermarsi sarebbe folle. E noi siamo da Champions. Pedro e Smalling ci danno qualità. Fonseca è un duro. Zaniolo? Con lui sbagliai".

Nations League. "Kanté e la Francia cacciano Ronaldo". Tra i vari titoli che troviamo in prima pagina sul Corriere dello Sport c'è anche quello legato alle altre nazionali e alla Nations League, a cominciare dalla sconfitta interna di misura rimediata dal Portogallo per mano della Francia. Cristiano Ronaldo, l'uomo in copertina, va ko in casa e il suo Portogallo viene eliminato dalla competizione.