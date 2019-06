L'apertura del Corriere dello Sport sulla Nazionale: "Pieni di voi"

© foto di WilMan

Un successo che finisce dritto, come era ovvio che fosse, sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Parliamo della vittoria della Nazionale italiana sulla Bosnia nelle qualificazioni per gli Europei. Il quotidiano sportivo decide di titolare così sull'affermazione di ieri sera a Torino: "Pieni di voi. 2-1 alla Bosnia e 4 su 4: finalmente gli azzurri ci divertono. Due gol spettacolo di Insigne e Verratti trascinano l'Italia di Mancini alla rimonta, dopo il vantaggio di Dzeko. Qualificazione europea ora in discesa", le parole scelte per celebrare la vittoria.

La panchina della Roma - Nel frattempo la squadra capitolina ha scelto il suo nuovo allenatore. E lo ha fatto all'estero, come si legge nella titolazione del Corriere: "La sfida di Zorro. Fonseca firma per due anni, oggi a Londra da Pallotta e Baldini. Il nuovo tecnico: 'Felice, a Roma per creare qualcosa di speciale'", il titolo completo sull'operazione ormai chiusa e ufficializzata.

Il rammarico dei piccoli - Nella giornata di ieri, purtroppo, l'Under 20 si è arresa in extremis durante la semifinale del Mondiale di categoria. Sul quotidiano troviamo: "Il VAR ci toglie la finale! Battuti dall'Ucraina 1-0, annullato il pari di Scamacca al 91': azzurri in lacrime", con la beffa estrema per i ragazzi di mister Nicolato dell'eurogol italico annullato per un braccio alto di troppo.