L'apertura del Corriere dello Sport sulla ripartenza del campionato: "Brivido calcio"

"Brivido calcio", titola in apertura questa mattina il Corriere dello Sport. La Serie A riparte da Firenze alle 18, tra incertezze e speranze. Non ancora definito lo scambio Milik-Dzeko: De Laurentiis congela il polacco, mentre Fonseca va a Verona con il suo numero nove. La causa del Napoli per danno d'immagine e due mensilità bloccano l'ex Ajax. Contro l'Hellas ci sarà Mkhitaryan al centro dell'attacco.

Tifosi allo stadio - "L'Emilia riapre gli stadi", si legge invece in taglio basso. Spadafora concede la riapertura a mille spettatori, poi chiarisce: "Non vale per gli stadi". C'è però lo strappo di Bonaccini: Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari si disputeranno davanti a 1000 spettatori. Anche al Foro Italico semifinali e finali con il pubblico

Inter - "Svolta Inter: Godín saluta e libera Vidal", titola il quotidiano, sempre in taglio basso. Serve l'ok di Zhang, ma salvo colpi di scena lunedì Arturo sarà a Milano per le visite, e tutto grazie all'uruguaiano che firma un triennale con il Cagliari. Nerazzurri dunque ad un passo dal colpo ad effetto a centrocampo.