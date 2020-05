L'apertura del Corriere dello Sport sulla ripartenza della A: "La trappola"

"La trappola" è il titolo d'apertura del Corriere dello Sport in edicola questa mattina. I paletti dei virologi fanno irritare la UEFA. La quarantena obbligatoria per tutta la squadra in caso di un positivo mette a rischio il campionato e divide i medici sulle responsabilità. La FIGC corregge il protocollo e lo invia al Ministro Spadafora ma a Nyon scatta l'allarme per le italiane impegnate nelle coppe europee.

Casa Lazio - Parla Simone Inzaghi: "Lazio, voglio il bis". A 20 anni dall'ultimo trionfo in campionato, Simone ci riprova da allenatore. Il 14 maggio del 2000 vinse lo Scudetto in campo segnando con la Reggina, ora vuole sfidare la Juve. "Sarà difficile come allora, abbiamo perso il vantaggio di giocare meno. Saranno decisivi episodi e infortuni. Devo i successi a Cragnotti e Lotito".

Calcio inglese - "Ma la Premier accelera: no ai campi neutri e alle quarantene collettive". Il campionato inglese può riprendere a partire dal prossimo 1° giugno.