L'apertura del Corriere dello Sport sulla ripresa: "Evvai!"

"Evvai!". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in edicola stamani sulla ripartenza del campionato di Serie A: "Riparte il calcio: Coppa Italia dal 13, Serie A e B dal 20. La svolta nel vertice con il ministro: oggi la Lega definirà il calendario: si parte con i recuperi. Playoff e playout in C. Gravina: messaggio di speranza per l'Italia.

Friedkin, nuova offerta ma Pallotta la respinge - Spazio in taglio basso alla trattativa che riguarda la cessione della società Roma. Sul tavolo 575 milioni, 135 in meno rispetto alla cifre concordata prima della pandemia. Il presidente non accetta di uscire in pareggio.

Adryelson, la Lazio c'è: un centrale per Inzaghi - Spazio sempre in taglio basso al mercato biancoceleste. Dal Brasile il procuratore 22enne difensore dello Sport Recife ammette: "Il club ha mostrato interesse, presto l'offerta potrebbe arrivare".