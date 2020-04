L'apertura del Corriere dello Sport sulla Serie A: "Allo sbando"

"Allo sbando": questa l'apertura del Corriere dello Sport sulla Serie A. L'Istituto Superiore della Sanità gela il mondo del calcio: "Contrari alla ripresa". Gravina furioso. Le frasi di Rezza ("Non darei l'ok per la ripartenza") scatenano l'ira della FIGC che nel frattempo sta lavorando alla possibile ripartenza del nostro calcio. Poi lo scienziato si corregge. "Regole e buon senso: così cambierà la Serie A": quando si tornerà a giocare il mondo sarà diverso come diverso sarà lo sport.

Mercato - "Lautaro in Barça": così il quotidiano nel suo taglio alto. Si infiammano le trattative di calciomercato e prende forza il pressing catalano per Lautaro Martinez dell'Inter. Il club blaugrana prepara i 111 milioni di euro della clausola rescissoria ma nell'affare può rientrare anche Arturo Vidal.

Il caso - "Perotti (con Dzeko?) al parco: che bufera". I giallorossi sarebbero stati pizzicati con il preparatore. La Roma nega ma i club si organizzano per la ripartenza.

L'idea - "Ranieri: via con 5 cambi. Un coro di sì". Di spalla si parla della proposta di introdurre le 5 sostituzioni durante i match di Serie A, come già accade nei dilettanti. Con il possibile tour de force un'idea da non scartare. La Federazione inglese ha già fatto pervenire la richiesta all'IFAB che potrebbe dare l'ok in tempi brevi. "Casarin: 'Servono più sostituzioni'". Anche l'ex arbitro Casarin si schiera a favore dei 5 cambi: "Ridurrebbero gli infortuni. Troppe gare ravvicinate".

L'estero - Come si stanno organizzando all'estero in vista di una possibile ripartenza del calcio? "Anche la Liga si divide. La Premier a Wembley?": all'estero situazioni calde, la Francia punta a giugno.

L'intervista - "Zago: 'Noi in Giappone torniamo in campo oggi'". L'ex difensore della Roma: "Staremo attenti. E' giusto ripartire".