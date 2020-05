L'apertura del Corriere dello Sport sulla Serie A: "Con lo stop si retrocede"

vedi letture

"Con lo stop si retrocede" scrive il Corriere dello Sport nella sua apertura odierna. Ieri assegnato in Francia il titolo di campione al PSG e due squadre retrocesse in Serie B. FIGC sulla stessa strada, ma niente titolo. In caso di stop definitivo al campionato, Gravina pensa di limitare a due soli club il declassamento. Non verrebbe invece assegnato il tricolore che la Juve pare non volere.

La battaglia - "Disgelo Spadafora-Dal Pino: 'Ne usciamo solo se uniti'". Il Ministro: "Aiuti se la Serie A si ferma". La Lega: "Decide il Governo".

L'attesa - "Mistero Dybala: 'Non è positivo'". Parla Oriana Sabatini, fidanzata dell'attaccante della Juventus: "Paulo aspetta ancora l'esito dei nuovi esami".

L'appello - "Il Napoli preme: 'Ripartiamo'". Gli azzurri tra ripresa e solidarietà: "Un bene per tutto lo sport".

L'intervista - Parla Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina classe '97 tra le rivelazioni della stagione: "I miei gol con dedica". Il gioiello viola: "Anch'io preoccupato per il virus ma non vedo l'ora di scendere in campo".

Casa Bologna - Parola a Gary Medel: "Giochiamo senza paura". Il Pitbull lancia la sfida: "Bologna, sono pronto anche se da ora in poi bisogna cambiare vita".