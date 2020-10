L'apertura del Corriere dello Sport sulla telefonata di DeLa ad Agnelli: "'Juve, così rischiamo'"

"'Juve, così rischiamo'": questo il titolo con il quale sceglie di aprire il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. Il quotidiano fa riferimento alla situazione delicata che sta vivendo in queste ore il Napoli: Zielinski positivo al Covid, e De Laurentiis telefona ad Agnelli. Previsto in mattinata il terzo giro di tamponi: entro sera i risultati. Lega irremovibile: le regole sono chiare, si deve andare in campo. Ansia Genoa: il numero dei contagiati è salito a diciannove.

Fiorentina - "Chiesa chiude con un palo. Buio Fiorentina", titola invece in taglio centrale il quotidiano. "Una Viola senza Fede", si legge a pagina otto: l'ultima di Chiesa (da capitano) coincide con un ko. Apre Quagliarella su rigore, risponde Vlahovic, poi la perla di Verre: al Franchi la Sampdoria vince contro una Fiorentina confusa.

Mercato - Di spalla c'è spazio per il mercato di alcune delle protagoniste del nostro campionato: "Milik è al bivio: Parigi o Firenze. Dalot al Milan", titola il quotidiano. I rossoneri si assicurano il terzino portoghese in prestito dal Manchester United, e spunta anche l'ipotesi Rudiger. Nainggolan sempre più vicino al Cagliari: firme in arrivo.