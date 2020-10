L'apertura del Corriere dello Sport sulla vittoria del Napoli: "Maradona, è per te"

"Maradona, è per te", titola questa mattina il Corriere dello Sport, che introduce così la vittoria del Napoli sul campo della Real Sociedad. "Diego compie 60 anni - si legge - gli azzurri lo festeggiano con un successo". Battuta in casa la capolista della Liga: finisce uno a zero, decide la rete di Politano. C'è però una nota stonata, perché Insigne è stato costretto ad uscire per infortunio.

Mancini - In taglio alto c'è spazio per l'intervista esclusiva a Roberto Mancini: "Balo, un dolore. Zaniolo, ci conto". Il c.t., ospite del Corriere dello Sport - Stadio, racconta la sfida dell'Europeo: "Riscatterò le mie delusioni in azzurro vincendo il torneo a giugno".

Juventus - "Pirlo, il tempo stringe", titola invece in taglio basso il quotidiano, che analizza il momento dei bianconeri. Il flop con il Barça ha messo a nudo tutti i problemi della squadra: "I risultati che non arrivano - si legge - i tifosi che s'interrogano, il tecnico parla di ricostruzione ma alla Juve si deve vincere".