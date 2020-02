vedi letture

L'apertura del Corriere dello Sport sulla vittoria della Juve: "Prova a prendermi"

"Prova a prendermi". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si dedica al successo della Juventus contro la SPAL, allungando in vetta alla classifica e lanciando un messaggio a Inter e Lazio. Se i biancocelesti però potranno rispondere oggi nel match con il Genoa, non potrà fare lo stesso l'Inter, la cui partita con la Sampdoria è stata rinviata.

Allarme Coronavirus - Sì, l'Inter non giocherà con la Sampdoria stasera a causa del Coronavirus, che ha costretto il governo a rinviare tre partite: oltre a quella tra nerazzurri e blucerchiati, non si disputeranno oggi anche Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari, ossia tutte le gare in programma tra Lombardia e Veneto. E così il Corriere dello Sport in prima pagina, nel suo taglio alto, titola: "Coronavirus: stop a tre gare di A".

Il Bologna si salva - "Palacio gol, salva Sinisa". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport in prima pagina dedica al Bologna, che nell'anticipo delle 15 ha conquistato il pari solo nel finale al Dall'Ara contro l'Udinese. Di Okaka la rete del vantaggio bianconero, poi al 92' il guizzo del Trenza su assist di Tomiyasu. E così i felsinei evitano un'altra sconfitta.

Messi show - Intanto in Spagna dopo 389 minuti di digiuno Lionel Messi ha ritrovato la via del gol e l'ha fatto nel modo che scelgono i campioni: non segnando un solo gol, ma ben quattro, decisivi nel successo del Barcellona contro l'Eibar. Sul Corriere dello Sport si parla anche dello show dell'argentino, che a tre giorni dalla sfida Champions con il Napoli si scatena: "Messi avverte il Napoli con un poker all'Eibar".