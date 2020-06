L'apertura del Corriere dello Sport sulla vittoria della Lazio: "E' viva"

La Lazio batte la Fiorentina e resta aggrappata al treno che potrebbe portarla verso uno storico scudetto, tornando a -4 dalla Juventus, vittoriosa col Lecce ventiquattr'ore prima. L'apertura del Corriere dello Sport è dedicata proprio al successo in rimonta biancoceleste: "E' viva", si legge sul quotidiano, che ricorda le firme delle reti: prima Ribery, poi Immobile e Luis Alberto per il sorpasso.

Il colpo Juve. Nella giornata di oggi dovrebbe completarsi anche l'iter burocratico per vedere Arthur Melo alla Juventus e Miralem Pjanic al Barcellona. "Uno scambio di plusvalore", il titolo scelto dal Corriere dello Sport per descrivere l'affare, entrando poi nel dettaglio: il brasiliano viene valutato 70 milioni, mentre l'ex Roma circa 60, pertanto i bianconeri dovrebbero aggiungere una decina di milioni.

La vittoria del Cagliari. Non solo Lazio-Fiorentina ieri nel programma della Serie A. Nel pomeriggio è andato in scena anche il match tra Cagliari e Torino che ha visto trionfare la squadra sarda, tornata al successo in casa ben sette mesi dopo l'ultima volta. Sul Corriere dello Sport trova spazio anche questo match con un titolo in taglio basso: "Poker Cagliari, lezione al Torino".