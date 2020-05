L'apertura del Corriere dello Sport sulle parole dell'AIC: "L'avvertimento"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport oggi titola in prima pagina: "L'avvertimento". E' l'assocalciatori questa volta ad andare all'attacco della FIGC: "Tutela solo i club, non i calciatori". E' scontro aperto sulle mensilità di marzo e aprile: "Le nuove regole consentono l'iscrizione al campionato anche a chi non ha pagato tutti gli stipendi", la protesta dell'AIC.



Mancini: "Zaniolo diventerà straordinario" - Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini ha speso parole d'elogio per il giovane trequartista della Roma, vittima negli scorsi mesi di un brutto infortunio al ginocchio che lo avrebbe costretto a saltare Euro2020: "Può giocare in due/tre ruoli. Diventerà straordinario. Ma dovrà fare vita d'atleta e continuare ad essere serio".

Ecco i brasiliani: Juve al completo - Sono rientrati tutti alla Continassa e per il tecnico bianconero Maurizio Sarri cominciano le prove generali in vista della ripresa. Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro sono in arrivo e i test sono risultati tutti negativi: nessun inghippo dunque per la ripresa delle attività della Juventus, pronta ad intraprendere la volata finale.