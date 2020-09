L'apertura del Corriere dello Sport sulle parole di Fienga: "Fiducia a Fonseca"

"Fiducia a Fonseca": apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che rilancia le dichiarazioni di Guido Fienga. L'ad giallorosso blinda il tecnico portoghese e allontana Allegri e Paratici. "Dopo lo 0-3 a tavolino e l'esame farsa - si legge - Roma-Juve ha già un vincitore". Spagnoli protagonisti alla vigilia del big match. Pedro sicuro: "L'obiettivo minimo è il quarto posto". Morata è felice: "L'opportunità della mia vita".

Rincorsa alla Juve - "Entrano gli anti-Pirlo", titola il quotidiano in taglio alto. È la volta delle antagoniste della Juventus: il campionato si accende con i debutti di Gasperini, Inzaghi e Conte, gli avversari diretti del nuovo allenatore bianconero. L'Atalanta sfiderà il Torino, Inzaghi se la vedrà con il fratello Filippo, mentre l'Inter si prepara ad ospitare a San Siro la Fiorentina.

Caso Suarez - "Fuga di notizie, stop inchiesta. Cantone: 'Indignato'", si legge di spalla a proposito della vicenda legata all'esame di italiano sostenuto da Luis Suarez. I legali bianconeri ascoltati per otto ore come persone informate sui fatti in Procura a Perugia. Il procuratore Cantone si è detto indignato per la fuga di notizie che ha ostacolato le indagini: gli interrogatori e le istruttorie dovrebbero comunque riprendere da lunedì prossimo.