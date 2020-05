L'apertura del Corriere dello Sport sullo scontro Chiellini-Balotelli: "Colpi proibiti"

Doppia apertura in prima sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, che come primo argomento discute del botta e risposta arrivato nella giornata di ieri tra Giorgio Chiellini e Mario Balotelli. "Colpi proibiti", il titolo del quotidiano romano, dopo l'attacco dello juventino e la risposta di Supermario.

CTS dà l'ok? "Gli scienziati verso il sì", si legge anche questo titolo a campeggiare ben visibile in prima pagina sul Corriere dello Sport. Il quotidiano oggi in edicola spiega che per quanto riguarda il protocollo FIGC oggi dovrebbe arrivare il via libera da parte del Comitato Tecnico Scientifico per gli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio.

Intervista a Falcao. In taglio basso, infine, sulla prima pagina del Corriere dello Sport troviamo un'intervista a Paulo Roberto Falcao, mitico calciatore della Roma ad inizio anni Ottanta. "Così cambiai la storia della Roma", il titolo che prende la chiacchierata con il brasiliano.