vedi letture

L'apertura del Corriere dello Sport sullo scontro diretto Lazio-Inter: "Fuori uno"

E' il giorno di Lazio-Inter, scontro diretto determinante nella corsa verso lo scudetto. E il Corriere dello Sport parla di un vero e proprio match per scoprire chi è la vera anti-Juve, titolando così in prima pagina: "Fuori uno". Stasera sapremo la verità, Inzaghi e Conte si affronteranno dopo Juventus-Brescia, in programma invece alle 15. I due tecnici hanno preparato la partita con stati d'animi diversi e in conferenza stampa lo si è notato.

Ko Roma Nella serata di ieri è scesa in campo la Roma, che prima s'è illusa sul campo dell'Atalanta, poi è dovuta soccombere al ribaltone orobico della ripresa. 2-1 il risultato finale, con la rete illusoria di Dzeko nel primo tempo e la rimonta nerazzurra a firma di Palomino e Pasalic nella ripresa. Il Corriere dello Sport si sofferma anche su questo match e titola: "Roma, Dzeko illude. Champions più lontana". I punti che intercorrono tra le due squadre, rispettivamente quarta e quinta forza del campionato, sono già 6.

Gattuso s'arrabbia - "Gattuso, che furia: Allan resta a casa". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica al Napoli in prima pagina. Il riferimento ovviamente è alle parole del tecnico azzurro in conferenza stampa, con cui ha ripreso il centrocampista brasiliano per lo scarso impegno in allenamento. Il quotidiano parla di vigilia di fuoco, ieri: oggi però sarà tempo di pensare al campo e al Cagliari.