"Tentazione Allegri". Questo il titolo in prima pagina con cui il Corriere dello Sport apre l'edizione odierna del suo giornale. Infatti secondo il quotidiano il PSG avrebbe messo gli occhi su Massimiliano Allegri per la prossima stagione. La squadra francese attende l'esito del vertice Agnelli-Max: "Pronta la mega offerta al tecnico campione, se l'incontro con Andrea dovesse portare a una clamorosa separazione. E alla Jve c'è chi spinge per riportare Conte a Torino".

La Roma pareggia in casa del Genoa e fallisce l'allungo - "Roma scapoccia". Questo il secondo titolo in prima pagina dove viene dedicato spazio anche alla corsa Champions e in particolare all'allungo fallito della Roma che pareggia soltanto in casa del Genoa e alla straordinaria vittoria dell'Atalanta in casa dei biancocelesti: "Inutile 1-1 a Marassi, Gasperini travolge la Lazio: 1-4 e l'Inter a un punto".