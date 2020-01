L'apertura del Corriere dello Sport: "Tiki-Tango Juve"

""Tiki-Tango": questa l'apertura del Corriere dello Sport dedicata alla vittoria della Juventus in Coppa Italia. Le prodezze di Dybala e Higuain esaltano la formazione di Sarri che, priva di Ronaldo, fermato dalla sinusite, strapazza l'Udinese per 4-0. Il primo gol firmato dal Pipita è un saggio del calcio sarriano. Dalla sfida di stasera tra Parma e Roma il prossimo avversario dei bianconeri.

Coppa Italia - Ieri in campo anche Fiorentina-Atalanta e Milan-SPAL. "Fiorentina, Cutrone boom" e "Milan, il risveglio di Piatek" sono i due titoli scelti dal quotidiano romano. Cutrone in campo da titolare, trova subito il gol con i viola che, in 10 uomini, eliminano l'Atalanta. Vittoria dei rossoneri sulla SPAL con un ritrovato Piatek.

Mercato Inter - "Eriksen, sì all'Inter": così il Corriere dello Sport nel suo taglio alto. Blitz di Piero Ausilio a Londra che ottiene la disponibilità del centrocampista danese: ora si cerca l'accordo col Tottenham. Stretta anche su Giroud. Supplemento di test fisici per Spinazzola, slitta l'annuncio e lo scambio con Politano.

Blitz Juve - I bianconeri non restano a guardare e sono pronti all'offensiva per il talento classe 2000 del Brescia, Sandro Tonali. "Cinquanta milioni per Tonali, la Juve accelera": superata la concorrenza dell'Inter, la Juve sembra essere l'unica italiana ancora in corsa ma c'è da duellare con le due di Manchester, il Liverpool e il PSG.