L'apertura del Corriere dello Sport: "Tonali con Lukaku"

E' un'Inter che si gode l'exploit di Romelu Lukaku, vero e proprio trascinatore stagionale, e che prepara il colpo Tonali, così il Corriere dello Sport oggi in edicola titola: "Tonali con Lukaku". C'è l'intesa con il Brescia per portare il gioiellino in nerazzurro, strappandolo alla concorrenza della Juventus: contratto quinquennale da 3.5 milioni di euro al giocatore, mentre al Brescia andranno 10 milioni subito più 25 la prossima stagione.

Atalanta, sei tutti noi! - Si apre questa sera la final eight di Champions League di Lisbona, e lo farà con il match più sentito dagli italiani, quello che vedrà impegnata l'Atalanta di Gasperini contro il Paris Saint Germain. "Rappresentiamo l'Italia, come la Nazionale", le parole del tecnico. Nei francesi Mbappè recupera almeno per la panchina, un'arma importante a gara in corso. Gara secca, novanta minuti di passione: chi vince va in semifinale.



Roma-Friedkin, siamo ai conti - Tempo di grandi cambiamenti in casa Roma, con il passaggio di proprietà che si fa sempre più vicino. Il magnate americano Dan Friedkin ha svelato le cifre dell'accordo che lo porterà alla maggioranza del club giallorosso e nel frattempo prepara il rilancio della rosa e della società, partendo dal dossier su Tor di Valle, dove sorgerà il nuovo stadio della Roma.