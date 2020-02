L'apertura del Corriere dello Sport: "Tutti addosso alla Juve"

"Tutti addosso": questa l'apertura del Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. Da New York l'idea di una Serie A anti-Juve. Il monopolio bianconero, scrive il quotidiano, inquieta le cinque proprietà straniere. Lo sfogo di Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha lasciato il segno. L'ingresso di Friedkin, prossimo patron della Roma, può favorire un modello stile Premier League.

Casa Roma - "Fonseca accusa". Non si placano le polemiche arbitrali. Il tecnico della Roma non le manda a dire: "In Italia gli arbitri non hanno un metro di giudizio uguale per tutti". Stasera l'anticipo con il Bologna, all'Olimpico.

Mercato Juve - "Jorginho da Sarri non è più un sogno": si parla di mercato e di Juve. Il manager del centrocampista del Chelsea apre al ritorno di Jorginho in Italia e strizza l'occhio alla Juve di Sarri: "Mai dire mai, arriveranno delle proposte".

L'intervista - Intervista esclusiva a Michel Platini: "Tardelli valore aggiunto". Le Roi: "Marco è perfetto per l'Assocalciatori. Ha personalità, competenze ed è un vero rompiballe. Il VAR? Falsa tutto".

Il derby - Si avvicina il derby di Milano tra Inter e Milan. "Lukaku-Ibra derby di giganti" scrive il quotidiano romano a fondo pagina. Allo United erano legatissimi, Inter-Milan li metterà di fronte in un Meazza tutto esaurito.