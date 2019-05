L'apertura del Corriere dello Sport: "Tutto in una notte"

Ultimo turno emozionante in Serie A. Questa sera alle 20.30 sette club si giocano qualcosa, che sia la qualificazione in Champions League oppure la permanenza nel massimo campionato. Questo è il titolo in primo piano dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Tutto in una notte". "L'Inter alla svolta - si legge nel sottotitolo - deve battere l'Empoli e accogliere Conte per il nuovo ciclo. Il Milan a Ferrara può ancora sperare. L'Atalanta per la storia: se la gioca col Sassuolo".

L'ultima di De Rossi - Taglio alto dedicato a Daniele De Rossi che questa sera contro il Parma giocherà la sua ultima partita con la maglia giallorossa. Questo il titolo del quotidiano sportivo: "DDR, dono di Roma".

Crollo del Benevento - Taglio basso invece dedicato alla Serie B. Nella serata di ieri si è giocata il ritorno della prima semifinale playoff con il Cittadella che incredibilmente ha battuto 3-0 in trasferta il Benevento approdando alla finale: "Benevento sotto shock crolla in casa, addio A".