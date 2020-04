L'apertura del Corriere dello Sport: "Tutto pronto"

"Tutto pronto". Questo il titolo con cui si apre l'edizione odierna del Corriere dello Sport in edicola stamani sulla ripresa del campionato: "Le leghe top e la Uefa unite: andiamo avanti. La Figc si prepara a adare il via. Oggi si riunisce il Consiglio di Lega: verranno prese in esame varie ipotesi di calendario, ma sempre partendo il 30-31 maggio. Rezza (Iss) aggiusta il tiro: "La decisione sulla ripresa spetta alla politica".

Con le cinque sostituzioni sale il vantaggio della Juve - Spazio in taglio basso ad una nuova regola che potrebbe entrare a far parte delle gare considerando che quando si riprenderà si giocherà ogni tre giorni: "Se L'Ifab, come sembra, darà il via libera all'aumento dei cambi, per Sarri sarà tutto più facile: nessun tecnico ha a disposizione una rosa così forte e ampia".

Di Francesco: Zaniolo un gioiello, così l'ho guidato - Spazio in taglio laterale ad una delle interviste esclusive che offre il quotidiano quest'oggi: a Eusebio Di Francesco: "L'ex allenatore di Roma e Sampdoria a tutto campo: "De Rossi e Totti erano con me, dovevo oppormi alla cessione di Strootman".