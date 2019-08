L'apertura del Corriere dello Sport: "Ultimo tango"

L'apertura del Corriere dello Sport di oggi è dedicata a tre argentini che stanno per diventare anche tre epurati eccellenti dai loro club di appartenenza. "Ultimo tango" è il titolo con cui apre il quotidiano romano. Protagonisti sono Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Mauro Icardi: i primi due sembrano destinati a lasciare la Juventus, visto che non sono al centro del progetto. Dybala, in particolare, verrà usato come pedina di scambio per arrivare a Lukaku. All'angolo anche Icardi in casa Inter.

Parma-Juve apre la A - Taglio alto sulla prima e la seconda giornata di campionato, della quale sono stati decisi anticipi e posticipi. Sarà Parma-Juventus la partita inaugurale della prossima Serie A: il match del Tardini avrà inizio alle ore 18 del prossimo 24 agosto. L'1 settembre si gioca il derby di Roma, sempre nel tardo pomeriggio.

Nainggolan-Cagliari, che ritorno! - Radja Nainggolan torna al Cagliari, club che lo ha lanciato ad alti livelli dopo che a portarlo in Italia fu il Piacenza da giovanissimo. Il centrocampista ha detto sì: Giulini pagherà quasi tutto l'ingaggio del calciatore.

Fiorentina su Demme - Spazio anche alla Fiorentina in taglio laterale, con i viola molto vicini a Diego Demme, mediano del Red Bull Lipsia. Affare in via di definizione, sarà lui il prossimo rinforzo per i toscani.