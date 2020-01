L'apertura del Corriere dello Sport: "Un Diego per Napoli"

"Un Diego per Napoli": questo il titolo d'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. Il riferimento è a Diego Demme, centrocampista che oggi sbarcherà in Italia, pronto a iniziare l'avventura con il Napoli. Il club azzurro scatenato, sta per piazzare un doppio colpo a centrocampo: fatta per Demme del Lipsia, si avvicina anche Lobotka.

Festa Lazio - Il club biancoceleste festeggia 120 anni di storia: "Festa Lazio, 120 anni da favola": il taglio alto è dedicato all'anniversario laziale. Castel Sant'Angelo, affittato da Lotito per l'occasione, si illumina di biancoceleste. Compleanno suggestivo. Lotito: "Siamo la storia".

Mercato Inter - I nerazzurri guardano al futuro. "Inter-Tonali, contatto: si tratta per luglio". Il centrocampista del Brescia, classe 2000, è uno degli obiettivi dell'Inter per la prossima stagione. Vertice in sede con il manager del giovane talento. Stretta finale per Ashley Young. Il Milan pensa a Politano.

Mercato Bologna - Si muovono anche i rossoblù. "Barrow-Ibanez, doppio colpo Bologna": il presidente Saputo accontenta subito il tecnico Mihajlovic. In arrivo il difensore e l'attaccante dell'Atalanta.

La Lega - "Lega, Dal Pino presidente": il manager ha superato Micciché (12 voti a 7) ma c'è subito la grana Mediapro.

La Fiorentina - "Stadio, ira Commisso: 'Troppa burocrazia'": il presidente della Fiorentina parla in conferenza dopo l'incontro con il sindaco Nardella. "Deluso dai tempi, l'impianto di proprietà è necessario" le parole del patron viola.