L'apertura del Corriere dello Sport: "Un'estate da Scudetto"

"Un'estate da Scudetto": questo il titolo d'apertura del Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. Il piano del calcio per la ripartenza c'è, ora tocca al Governo. La FIGC annuncia: si gioca fino al 2 agosto. Gravina detta i tempi: si deve ripartire entro il 17 giugno. Via alla trattativa tra Lega e AssoCalciatori per estendere i contratti. Botta e risposta con Malagò. Diktat dell'UEFA: finire i tornei, altrimenti prevalga il merito sportivo.

La Bundesliga - "Modello Germania: un contagio non ferma". Il calcio tedesco ripartirà il 9 maggio con un protocollo all'insegna del pragmatismo. Tamponi e non stop per un solo positivo.

L'intervista - Parla Luca Marchegiani: "Il calcio può darci di nuovo la normalità". L'ex portiere della Lazio: "Mi auguro la dignità nella ripartenza. La Lazio è favorita".

Il Maestro - A fondo pagina c'è spazio per un'altra intervista. Parola a Zdenek Zeman: "Insigne il più forte, faccia come Totti". Il boemo: "Spero che Lorenzo resti a Napoli per diventare un simbolo come Francesco".