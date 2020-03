L'apertura del Corriere dello Sport: "Un filo di speranza"

"Un filo di speranza": questa l'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. In Italia calano per la prima volta contagi e morti. Domani invece il calcio si ritrova per fissare date e strategie. Ripartenza a maggio che diventa sempre più improbabile, a giugno (possibile), a luglio (realistica) o addirittura chiusura anticipata della stagione: ecco le quattro opzioni per il futuro della Serie A. E un'ipotesi: Coppa italia ad agosto.

Lettera aperta - Di spalla, Giancarlo Dotto scrive una lettera aperta a Nicola, fratello di Gonzalo Higuain: "L'abbraccio che non verrà" è il titolo del pezzo.

Il caso - "Lotito frena: stop alla Lazio". Rinviata la ripresa degli allenamenti in casa biancoceleste. Inzaghi avrebbe dovuto organizzare le sedute da giovedì, ieri la svolta: "posticipiamo fino a data da destinarsi".