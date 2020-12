L'apertura del Corriere dello Sport: "Una Lazio senza difesa cade anche con il Verona"

vedi letture

"Una Lazio senza difesa cade anche con il Verona". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che sofferma sull'anticipo di ieri sera, il k.o. biancoceleste all'Olimpico contro la formazione di Ivan Juric. Ennesima sconfitta interna per Immobile e compagni, arretrati adesso in classifica.

In casa Inter. Alle 12:30, nel Lunch Match di questo undicesimo turno di campionato, l'Inter farà visita al Cagliari nella prima partita di campionato dopo l'eliminazione dalla Champions League. "Conte, uno solo", è il titolo del Corriere dello Sport che racconta di un allenatore nerazzurro pronto a rilanciarsi in Sardegna per "Non far godere i nemici".