L'apertura del Corriere dello Sport: "Vai, Germania!"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre con il titolo. "Vai, Germania!". In Bundesliga è tutto pronto per la ripartenza ed oggi la cancelliera Angela Merkel dovrebbe dare il via libera facendo strada anche alle altre leghe: ripresa del campionato fissata per il 15 maggio. In Italia resta il problema legato al protocollo: domani vertice tra FIGC e Comitato tecnico-scientifico.

Lettere giocatori-club: scontro sugli allenamenti - Nelle convocazioni dei club, le sedute vengono definite facoltative. Ma per i giocatori si tratta di prestazioni lavorative: il nodo sono i pagamenti. Così buona parte dei calciatori ha chiarito che si andranno ad allenare per propria volontà, ma lo faranno nell'interesse del club e che dunque non potrà essere considerata una scelta soltanto autonoma.

Coppe estive, attesa UEFA per il format - A Nyon si segue con attenzione l'evolversi delle situazioni in Inghilterra, Spagna ed Italia, oltre che in Germania che sembra la più avanti con i lavori. E nel frattempo si prepara il programma delle competizioni europee che dovrebbero svolgersi nel prossimo mese di agosto. Parla Ceferin: "Finali programmate ad agosto, ma abbiamo alcune alternative. L'obiettivo rimane finire la stagione".