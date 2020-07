L'apertura del Corriere dello Sport: "Vedo triplo"

"Vedo triplo". questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in edicola stamani in riferimento alla lotta scudetto; "Tutto il podio in campo: apre la Lazio, poi Gasp per la Juve. Inzaghi contro il Sassuolo (17.15) per andare a meno 4 e tifare alla tv: se la Dea vince a Torino si riapre la corsa scudetto",

Sorteggio, City o Real se la Juve va ai quarti - Ieri sono stati sorteggiati i prossimi turni di Europa League e Champions League. La Juventus, qualora dovesse passare con il Lione, incontrerebbe o il Real Madrid o il Manchester City. Atalanta con il Psg.

Conte-Inter, ombre sul futuro - Spazio in taglio basso all'allenatore nerazzurro e il momento no da parte della sua squadra. Tecnico e club mai così distanti, mentre Suning fa trapelare una forte irritazione.