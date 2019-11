© foto di Mattia Verdorale

L'apertura del Corriere dello Sport questa mattina è dedicata alle polemiche arbitrali che si sono verificate in questo weekend di Serie A: "Verità A Rischio" è il titolo dedicato al VAR con cui si apre il giornale. Davvero troppe a detta di alcuni presidenti dei club del campionato: "Rizzoli assolve Giacomelli ma gli arbitri sono divisi. Un turno per Ancelotti. De Laurentiis chiama Gravina: "Ci vuole più trasparenza".



Milan-Spal - Spazio in taglio alto al posticipo di ieri sera tra Milan e Spal vinto 1-0 grazie ad un gol di Suso: "Lampo di Suso. Pioli sa vincere", questo il titolo che si prende la prima pagina del quotidiano. Grazie ad una punizione dello spagnolo il Milan batte 1-0 la Spal. Pioli centra il suo primo successo da allenatore rossonero.

Intervista esclusiva - Spazio in taglio basso ad un'intervista al centrocampista del Cagliari Marko Rog che al quotidiano ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Col Cagliari io vado in Europa".