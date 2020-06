L'apertura del Corriere dello Sport verso la finale di Coppa Italia: "E' Napoli-Sarri"

Il Napoli pareggia con l'Inter e, in virtù dell'1-0 dell'andata, vola in finale di Coppa Italia. "E' Napoli-Sarri", titola in prima pagina il Corriere dello Sport, che tesse le lodi anche di Dries Mertens, autore di una rete che vale il record assoluto nella storia del Napoli, staccando dunque Marek Hamsik. Adesso ci sarà la finale da brividi con la Juventus.

In casa Roma. "Roma, stupore per il no a Friedkin". Il Corriere dello Sport in prima pagina si sofferma anche sulla Roma e sul mancato passaggio di proprietà, da Pallotta e Friedkin, riportando il commento del Financial Times che ha svelato i dettagli dello stop alla trattiva. Intanto, all'interno della società - si legge - si consuma lo strappo tra il patron e il direttore sportivo Petrachi.

Kumbulla tra le big. Tutti pazzi per Marash Kumbulla, difensore-rivelazione dell'Hellas Verona, che alla prima stagione in Serie A ha conquistato tutti, big comprese. Prima il Napoli, poi l'Inter, poi ancora la Juventus e adesso anche la Lazio. "Kumbulla, assalto Lazio. Il Verona chiede 35 milioni", il titolo in prima pagina sul Corriere dello Sport, che racconta anche della possibilità d'inserimento di contropartite tecniche.