L'apertura del Corriere dello Sport: "Via libera!"

"Via libera!" titola il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il riferimento è al segnale positivo mandato dalla FIFA alle leghe nazionali in vista di una possibile ripartenza. Gianni Infantino, presidente FIFA, detta le linee guida per la ripresa dei campionati e per il mercato, estendendo i contratti oltre il 30 giugno. Poi arriva l'invito a trovare una soluzione equa al caso contratti, per evitare di dover fare intervenire la FIFA stessa. La Germania la prima che si dice pronta a ripartire, anche già dal prossimo 9 maggio.

Ceferin: "Sono ottimista. Liga e Serie A assegneranno il titolo" - Il presidente UEFA Ceferin si è dichiarato ottimista sulla ripresa dei campionati e sull'assegnazione dei titoli in Italia e in Spagna. "Le competizioni vanno concluse. In Premier come può non vincere il Liverpool? Comunque vada abbiamo bisogno di conoscere i vincitori. Serie A e Liga finiranno, sono ottimista", le parole del numero uno UEFA.

Lotito attacca: "Formello ok. I calciatori possono allenarsi" - Prosegue la crociata di Claudio Lotito sul ritorno in campo anticipato della formazione laziale. Il presidente biancoceleste attacca: "Esame sierologico? Ho lanciato io l'idea in tempi non sospetti. Abbiamo tutti i test, li ho fatti arrivare dalla Cina. Mascherine? Le mie aziende le hanno tutte. Noi sanifichiamo i reparti Covid. A Formello siamo in piena sicurezza".