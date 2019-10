© foto di Mattia Verdorale

Sono due i titoli d'apertura che troviamo questa mattina nella prima pagina del Corriere dello Sport.

Il primo è "Vittorio!". Titolo che fa riferimento al nono successo di fila dell'Italia di Roberto Mancini: "L'Italia, già qualificata per Euro 202, travolge il Liechtenstein (5-0). Segnano Belotti (doppietta), Bernardeschi, Romagnoli e ElSha. Il ct: "Il record? L'importante è fare bene a giugno".

Intervista a Lotito - "La mia Lazio spalle al muro". Questo è il secondo titolo che si prende la prima pagina del quotidiano che in edicola oggi propone una lunga intervista al presidente della Lazio Claudio Lotito. Queste alcune sue dichiarazioni: "E' finita la stagione dei diritti, questa è quella dei doveri. Ho una Ferrari, voglio la Champions e la squadra renda per quanto guadagna. De Vrij non doveva giocare lo spareggio con l'Inter".