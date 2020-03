L'apertura del Corriere dello Sport: "Viva i playoff" e "Dea Italia"

vedi letture

"Viva i playoff. Dea Italia": doppia apertura del Corriere dello Sport con lo spazio dedicato alla vittoria dell'Atalanta in Champions contro il Valencia ma anche alle decisioni della FIGC per assegnare, eventualmente lo Scudetto, in caso di mancato completamento del campionato. Quattro ipotesi della FIGC per assegnare lo Scudetto: ripresa del campionato ad aprile e chiusura il 31 maggio con nuova riformulazione delle date e slittamento dell'Europeo; non assegnazione del titolo e conseguente comunicazione alla UEFA delle squadre qualificate in Europa; cristallizzazione dell'attuale classifica con Scudetto alla Juve; playoff tra le prime 4 e playout per le retrocessioni.

La Champions - "Dea Italia": grande trionfo della formazione di Gasperini che vince 3-4 a Valencia ed è tra le prime 8 della Champions. La squadra di Gasp domina, vince e diverte. In evidenza Josip Ilicic, autore di 4 gol. Mai un club esordiente in Champions si era qualificato agli ottavi. Mourinho eliminato: Tottenham ko 3-0 a Lipsia.

Il caos - "Spagna, niente voli: per Roma e Inter ottavi col brivido". La Spagna cancella i voli da e per l'Italia. Problemi per i giallorossi attesi a Siviglia e per l'Inter, che dovrà affrontare il Getafe a San Siro. Chiesto l'intervento della UEFA con il governo iberico. I giallorossi in attesa di partire ma filtra ottimismo.

L'intervista - Parla Favalli, giocatore della Reggiana contagiato dal virus Covid-19: "Io, contagiato, vi dico: torneremo più forti". Gioca a Reggio Emilia, in Serie C: "Campionati fermati troppo tardi, spero di esserci dopo lo stop".