© foto di Mattia Verdorale

"Vola Antonio". Questo il titolo con cui si apre l'edizione odierna del Corriere dello Sport completamente dedicato alla vittoria dell'Inter di ieri sera in trasferta alla Sardegna Arena: "L'Inter di Conte già in cima con Juve e Toro. I nerazzurri vincono a Cagliari: Lautaro e Lukaku su rigore. L'1-1 di Joao Pedro. Il Ninja sostituito. Sanchez solo panca".

Grande derby finisce pali - Spazio in taglio laterale al derby di Roma giocato ieri e finito in parità: "Giallorossi in vantaggio con un rigore di Kolarov, poi segna Luis Alberto. Sei legni di cui quattro biancocelesti. Kalinic e Mkhitaryan da Fonseca".