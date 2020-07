L'apertura del Corriere dello Sport: "Zanardi, non mollare"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Zanardi, non mollare": Sono ore d'ansia per il campione Alex Zanardi, vittima di un incidente con la sua handbike oltre un mese fa. Zanardi è stato nuovamente trasferito con urgenza presso il reparto di terapia intensiva dell'Ospedale San Raffaele poiché "le sue condizioni sono instabili".

Gasp frena - Al centro della prima pagina trova spazio l'Atalanta di Gasperini, fermata sull'1 a 1 dal Milan. I nerazzurri restano così a -5 dalla Juventus, che domani avrà l'occasione di chiudere i giochi scudetto. Zapata pareggia il vantaggio rossonero firmato Calhanoglu, mentre Malinovsky si fa respingere un rigore da Donnarumma. Il tecnico dell'Atalanta: "Siamo pronti anche per il PSG".

Juve, il male oscuro - Taglio laterale per la Juventus, con mister Sarri che al primo anno in bianconero ha faticato e non poco. Nonostante i rinforzi non ha mai sentito sua la squadra: un anno in cui la Juventus ha subito tanti, troppi gol. E questo preoccupa in chiave Champions. La colpa è stata data anche alla condizione fisica, ma non è tutto. I problemi, a pochi giorni dalla Champions, sono diversi, e a questi si aggiunge anche Douglas Costa: il brasiliano si è fermato per l'ennesimo infortunio muscolare e salterà il Lione.