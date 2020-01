L'apertura del Corriere dello Sport: "Zaniolo? 86 milioni"

"Zaniolo? 86 milioni": così il Corriere dello Sport nella sua apertura odierna. Nella classifica dell’Osservatorio di studi dello Sport Nicolò è seguito da Barella (82) Mbappé è il primo della lista (265), poi Sterling e Salah. Messi è ottavo, Ronaldo solo 49°. Ma il più quotato della serie A è Lautaro Martinez dell'Inter (115).

Lotta Scudetto - "Juve, Inter e Lazio: ecco le due vie per lo Scudetto": Lautaro e Lukaku la coppia perfetta per il gioco di Conte. Ronaldo e Dybala (più Higuain) genio e diversità. Immobile e Correa volano negli spazi.

Mercato Inter - I nerazzurri provano a piazzare i primi colpi del mercato di gennaio. "Inter, primo colpo: Ashley Young". Potrebbe essere l'attuale capitano del Manchester United, 34 anni e in scadenza di contratto a giugno, il rinforzo per gli esterni chiesto da Conte.

Mercato Napoli - "Napoli, solo Lobotka non basta": il Celta vuole prima trovare un sostituto. E Gattuso deve rilanciare gli acquisti estivi come ad esempio Lozano.

Mercato Fiorentina - I viola di Commisso lavorano per riportare in Italia Patrick Cutrone. "Fiorentina, pressing su Cutrone": la chiusura entro domenica con i soldi della cessione di Pedro, filtra ottimismo.

L'intervista - Mura: "Perché sto con Capello e Allegri ma contro il Var e il linguaggio": il contropiede trova il grande difensore. Il giornalista Gianni Mura dice la sua dopo la polemica Conte-Capello.

Coppa di Lega inglese - Il Manchester City batte lo United a Old Trafford. "E anche Pep vince il derby in ripartenza": il City in Coppa di Lega batte lo United per 3-1: due gol ribaltando l’azione.