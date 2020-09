L'apertura del Corriere dello Sport, Zaniolo: "Aspettatemi"

"Aspettatemi". Questo il titolo con cui il Corriere dello Sport apre la sua edizione odierna, riportando le parole di Nicolò Zaniolo sui propri social dopo la rottura del crociata confermata dai medici. Oggi niente intervento: cresce anche l'ipotesi Stati Uniti per l'operazione. Altri sei mesi di stop per il romanista dopo il primo infortunio. Mancini: "Sarai più forte di prima". E il giocatore promette: "Tornerò presto".

L'allarme: mancano 4 miliardi - Spazio in taglio laterale alle parole di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, che ha sottolineato come ora come ora il calcio sia un rischio e in rosso di quattro miliardi. A detta di Agnelli è arrivato il momento della solidarietà.

Kolarov, Conte ha il suo jolly - Spazio in taglio alto sul nuovo acquisto dell'Inter. Con l'arrivo del serbo l'Inter accresce il tasso di esperienza. Contratto annuale, rinnovabile automaticamente. Stipendio da 3 milioni, Ieri il primo allenamento.

La carica di CR101- Spazio nel centro della prima pagina alla doppietta realizzata da Cristiano Ronaldo con la maglia del Portogallo. Ronaldo ha raggiunto quota 101 gol con la maglia della propria Nazionale, grazie alle ultime due reti di ieri sera siglate alla Svezia.