L'apertura del Corriere dello Sport: "Zaniolo, che rincorsa!"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola in prima pagina: "Zaniolo, che rincorsa!". Il trequartista giallorosso sta riprendendo alla grande dal secondo infortunio al ginocchio, ma senza forzare i tempi. Il CT Roberto Mancini lo aspetterà per l'Europeo, ma dovrà rientrare in giallorosso ad aprile, per avere almeno un paio di mesi di calcio giocato e recuperare la forma migliore. Ed il medico azzurro conferma: "Recupererà al cento per cento, ma non forziamo i tempi".

De Paul il primo della lista di Conte - Andrà in scena oggi il vertice di mercato tra Antonio Conte, la dirigenza nerazzurra e la società, per approfondire il discorso relativo al mercato. La cessione di Eriksen apre le porte per l'arrivo di un attaccante a basso costo, con Origi favorito su Gomez. Poi c'è il sogno De Paul, ma il costo fa frenare la trattativa.