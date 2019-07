L'apertura del Corriere dello Sport: "Zaniolo vuole la Juve"

Dopo aver perso Kostas Manolas e probabilmente Edin Dzeko, la Roma del prossimo anno potrebbe ritrovarsi orfana anche di Nicolò Zaniolo. A riferirlo è il Corriere dello Sport, che nella sua apertura in prima pagina titola: "Zaniolo vuole la Juve". Il quotidiano spiega che anche il Tottenham s'è interessato, offrendo 23 milioni più il cartellino di Toby Alderweireld, ma il classe '99 preferirebbe spostarsi a Torino e Paratici si prepara ad una proposta che comprenda anche Higuain.

Campioni scaricati - "Per voi l'Inter finisce qui". Titola con un virgolettato in taglio alto il Corriere dello Sport e le parole sono di Marotta, che nella giornata di ieri ha di fatto escluso Mauro Icardi e Radja Nainggolan dalla squadra nerazzurra della prossima stagione, annunciando che suono fuori dal progetto. Entrambi però andranno in ritiro in attesa di acquirenti.

Serie B - Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport c'è spazio anche per l'Empoli in prima pagina. O, più che l'Empoli, del suo presidente Fabrizio Corsi, che dà il la ad una riflessione. "Benedetta retrocessione", titola il quotidiano romano, sottolineando come il sodalizio azzurro tra le cessioni e il paracadute della Serie B abbia accumulato introiti per ben 77 milioni di euro.