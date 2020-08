L'apertura del Corriere dello Sport: "Zhang: 'Inter fammi felice'"

"Zhang: 'Inter fammi felice'". Titola così in apertura il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Domani la sfida al Siviglia: in palio l'Europa League. Il capo di Suning chiede la coppa che vale 74 milioni. Conte avverte: "Dovremo dimostrare di essere più forti di loro". Il confronto con la società avverrà dopo la partita.

Bayern in finale - Il Bayern passeggia anche sul Lione e vola in finale di Champions League: "Champions, Bayern da urlo: domenica la finale con il PSG", titola il quotidiano in taglio centrale. Garcia piegato dallo squadrone tedesco: finisce tre a zero, decidono la doppietta di Gnabry e il solito Lewandowski.

Thiago Silva in Italia - "Colpo viola, Thiago Silva ha detto sì", informa di spalla il Corriere. Fiorentina scatenata: il brasiliano, a detta del quotidiano, avrebbe raggiunto l'accordo con Commisso. Andrà a giocare con Ribéry, un agente è già al lavoro per trovare una villa per la famiglia del difensore in uscita dal PSG.

Coronavirus - "Il virus colpisce la Serie A", si legge in taglio basso. Un giocatore positivo nella Roma (è Mirante), sono cinque nel Cagliari: ritiro rinviato. Sale l'allarme: in Italia sono 642 i contagiati. È il dato più alto dal ventitré maggio scorso.

Nazionale - "Mancini chiama l'appello", è l'altro titolo che il noto quotidiano propone in taglio basso. Il c.t. vuole convocare anche gli azzurri in vacanza per la Nations League di settembre. Previste per mercoledì prossimo le convocazioni in vista di Bosnia e Olanda: la Nazionale si appresta dunque a tornare di scena.