L'apertura del Corriere di Bergamo: "Quarto posto e febbre da biglietti"

© foto di Giulio Falciai

Questa l'apertura del Corriere di Bergamo sulla vittoria dell'Atalanta, di ieri, contro i friulani: "Quarto posto e febbre da biglietti. Battuta 2-0 l'Udinese, con qualche sofferenza. A fine gara vandalismi sulla Curva Nord". Il quotidiano, poi, scrive anche a proposito dei biglietti per la finale di Coppa tra Atalanta e Lazio: "Verso la finale di Coppa Italia a Roma, venduti più di 5 mila ingressi in un giorno. Sistemi informatici in tilt".

PROFUMO DI CHAMPIONS - A pagina 2 il quotidiano sottolinea le tante occasioni sprecate dai bergamaschi nonostante la vittoria grazie alle reti di Pasalic e De Roon.



SALE LA FEBBRE ROMANA - A pagina 3, invece, il quotidiano scrive dei 5 mila biglietti venduti, in un solo giorno, per la finale di Coppa Italia contro i biancocelesti, aggiungendo che tutti i sistemi informatici sono andati in tilt e che ci sono state lunghe code.