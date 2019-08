L'apertura del Corriere di Bologna: "Sinisa e il cuore del Dall'Ara"

Un gol di Roberto Soriano al 93' regala i tre punti al Bologna, ora primo per una notte, nel derby contro una SPAL comunque battagliera. "Sinisa e il cuore del Dall'Ara", titola in prima pagina il Corriere di Bologna, in apertura, mettendo in copertina Sinisa Mihajlovic con la mano sul cuore con lo sguardo rivolto ai tifosi. All'ultimo respiro vincono e felsinei, per una notte primi in classifica.