© foto di Rosa Doro

Si prende la prima pagina del Corriere di Roma il derby della capitale che si preannuncia scoppiettante ma non solo in campo: "Allarme ultrà, derby al alta tensione", titola il quotidiano che parla dell'arrivo di tifosi da tutta Europa: "In arrivo tifosi da Inghilterra, Spagna, Austria, Polonia e Bulgaria per ricordare Diabolik. Rischio incidenti, schierati mille agenti".