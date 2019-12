Il gol di Rincon dopo appena 4 minuti di gioco è stata soltanto un'illusione per il Torino, battuto a domicilio dalla Spal, adesso non più ultima in classifica. I granata, in dieci uomini per l'espulsione di Bremer, vengono ribaltati, dunque, dalla formazione estense e il Corriere di Torino, ovviamente, vi dedica spazio anche in prima pagina: "Il Toro in dieci attacca ma cade".