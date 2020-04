L'apertura del Corriere di Torino: "Rincon Channel, tra social e sociale"

"Rincon Channel, tra social e sociale". E' questo il titolo d'apertura del Corriere di Torino all'interno della sua parte sportiva. Il centrocampista del Torino tramite Instagram ha aperto le porte di casa sua a tutti i suoi follower e non fa mai mancare video e foto. E soprattutto la solidarietà in questo periodo difficile, in cui ha aperto una raccolta fondi per aiutare le persone rimaste senza lavoro.