© foto di Tommaso Bonan

"Tutto su Chiesa". Così apre l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino sul gioiello viola Federico Chiesa in vista del mercato di questa estate. Aggiungendo le parole del mister della Fiorentina Vincenzo Montella a proposito del classe '97: "Non è detto che vada via". Non solo calciomercato ma nel taglio laterale spazio anche all'impegno di stasera contro il Sassuolo: "C'è il Sassuolo, in un Franchi vuoto e deluso".