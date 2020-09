L'apertura del Daily Mail Sport: "Leo resta! E Southgate pensa a Foden"

Il Daily Mail Sport oggi apre in prima pagina con il titolo: "Leo resta!". Messi non lascerà il Barcellona in questa sessione di mercato ed il quotidiano scrive: "Clamoroso dietrofront di Leo Messi, che ha desistito dal suo tentativo di lasciare Barcellona in seguito alla presa di posizione del presidente Bartomeu". L'unico modo per lasciare Barcellona sarebbe stato quello di pagare la clausola da 700 milioni: una cifra esagerata per tutti. Così ancora qualche mese di blaugrana per Leo Messi, che poi da gennaio sarà libero di accordarsi con il suo prossimo club.

Spazio anche alla Nazionale inglese, che ritorna in campo questa sera. Il CT inglese Southgate pare intenzionato a lanciare dal primo Phil Foden, centrocampista del Manchester City classe 2000, in quello che sarà il suo debutto con la maglia dell'Inghilterra.