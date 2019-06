"MOmentuos", titola così l'edizione domenicale del Daily Star che si concentra sulla grande finale tutta inglese tra Liverpool e Tottenham e sulla vittoria dei Reds giocando con il nome di Salah, Momo: "Monumentali", dunque ammette il tabloid che in prima pagina piazza proprio l'ex Roma e la sua esultanza dopo il rigore messo a segno dopo pochi secondi dall'inizio della gara. Una rivincita per l'egiziano dopo l'infortunio che ha subito nella finale dello scorso e il Liverpool si mette in tasca la sesta Champions: "La Kop batte il sesto colpo".