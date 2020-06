L'apertura del QS con Marocchi: "Juve, è dura. Inter provaci"

"Juve, è dura. Inter provaci". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS. Le parole in aperture sono quelle dell'opinionista di Sky Giancarlo Marocchi che ha affermato in esclusiva al quotidiano: "Per Sarri è decisiva la Coppa. Una volata mai vista in A, la Juve rischia. Tante insidie per Sarri. La Lazio ha più qualità di tutte in mezzo. E l’Inter con Conte non si arrenderà".