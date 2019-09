L'apertura del QS: "Così Icardi chiede i danni. La Signora vince 4-3 al 92'"

Sulla prima pagina del QS c'è ampio spazio alla morte del pilota in F2 mentre a destra si parla di Juventus-Napoli e del'incredibile 4-3 dello Stadium: "Juve da 3-0 a 3-3 col Napoli. Poi l'autogol di Koulibaly. La Signora vince 4-3 al 92'", si legge sul giornale. In alto invece si parla di Icardi: "Escluso dalla chat e dagli allenamenti: così Icardi chiede i danni". Spazio anche per il Milan: "Il Milan a San Siro stende il Brescia, decide Calhanoglu" e per l'Atalanta: "L'Atalanta vuole incornare il Toro".